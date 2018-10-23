Янг Бойз
    -
    19:55
    23.10.18
    Стад де Сюисс Ванкдорф
    Валенсия
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Янг Бойз - Валенсия
      Лига чемпионов УЕФА - 23 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Янг Бойз – Валенсия на Eurosport.ru! 23 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Херардо Сеоане или Марселино Гарсия Тораль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Янг Бойз и Валенсия и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Янг Бойз и Валенсия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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