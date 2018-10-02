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Ювентус - Янг Бойз
Лига чемпионов УЕФА - 2 октября 2018
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Янг Бойз на Eurosport.ru! 2 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Херардо Сеоане? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Янг Бойз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ювентус и Янг Бойз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Ювентус» в этом матче остался без Криштиану, но «Янг Бойз» все равно побеждать надо. Следи за тем, получится у них или нет.