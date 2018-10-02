Ювентус
    -
    19:55
    02.10.18
    Ювентус Арена
    Янг Бойз
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ювентус - Янг Бойз
      Лига чемпионов УЕФА - 2 октября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Янг Бойз на Eurosport.ru! 2 октября 2018 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Массимилиано Аллегри или Херардо Сеоане? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Янг Бойз и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Янг Бойз, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ювентус» в этом матче остался без Криштиану, но «Янг Бойз» все равно побеждать надо. Следи за тем, получится у них или нет.

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