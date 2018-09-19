Янг Бойз
    -
    22:00
    19.09.18
    Стад де Сюисс Ванкдорф
    Манчестер Юнайтед
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
      Лига чемпионов УЕФА - 19 сентября 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Янг Бойз – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 19 сентября 2018 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Херардо Сеоане или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Янг Бойз и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Янг Бойз и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! «МЮ» стартует в Лиге чемпионов матчем против чемпиона Швейцарии. Отправят ли «молодые парни» Моуринью в отставку?

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