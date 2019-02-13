Тоттенхэм
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    23:00
    13.02.19
    Новый Уэмбли
    Боруссия Дортмунд
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      • 1-ый тайм
      • Тоттенхэм
      • Боруссия Дортмунд
      • Орье
        12'
      Перед матчем

      Онлайн
      Тоттенхэм - Боруссия
      Лига чемпионов УЕФА - 13 февраля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Джамал Аль-Ханаки
      Главное 
      #кадры#болельщики
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      35'

      Ответочка!!!! Гетце прошел вдоль линии штрафной и отпасовал на Дилейни! Тот бьет! Льорис отбивает удар низом.

      34' 

      Фойт! Сыграл в стенку с партнером, прошел по флангу и навесил на Эриксена. Датчанин пробил головой, но…выше.

      33' 

      Ну вот прошла атака! Эриксен круто открылся меж двух защитников, а затем отпасовал назад по удар Сона. Но корейца быстро накрыл Хакими. Но это уже что-то!

      32' 

      Сон обыграл защитника на фланге, но упустил мяч за боковую. Опять атака «Тоттенхэма» не закончилась ударом.

      31' 

      Немного красивых фотографий за первые полчаса игры. #кадры

      30' 

      Фанаты свистят. Хакими решил, что на поле должен быть только один №5, и свалил Вертонгена прямо у углового флажка. Антонио Лаос фола не увидел – бельгиец саркастически ему поаплодировал.

      29' 

      Отличная была борьба за мяч Дилейни и Сиссоко – оба сфолили, оба упали.

      28' 

      Санчо дофинтился – наткнулся в Алдервейрелда и привез контратаку.

      27' 

      Еще одна атака «шпоры» закончилась безрезультативной передачей в штрафную. 3-1 по ударам в пользу «Боруссии» и 3-0 – по ударам в створ.

      25' 

      Развалилась игра «шпор» после стартового штурма: дортмундцы легко накрывают хозяев метрах в 10 от штрафной.

      23' 

      Еще одна перспективная атака со стеночкой Гётце и Санчо закончилась без удара по воротам.

      22' 

      Санчо прокинул мяч в домик Вертонгену и наткнулся на ногу бельгийца.

      21' 

      Санчо!!!! Обвел защитника, но прострел пришелся за спину партнеру.

      20'

      Подача Палисика неудачная, но следом вторая волна атаки, и Витсель опасно пробил низом. Льорис на месте.

      19' 

      Сиссоко довольно жестко сыграл против Хакими на фланге. Штрафной заработали дортмундцы.

      18' 

      Прибрали «шпоры» мяч в надежде потушить всплеск активности немцев.

      16' 

      Тут же Алдервейрелд сыграл в отборе и предотвратил выход 1 на 1 Санчо.

      16'

      АЙ-АЙ-АЙ!!!!!! Гётце и Палисик раздели Фойта на углу штрафной, американец вышел один на один с Льорисом, но угол был очень острый, и удар пришелся в ногу кипера.

      14' 

      Перехват «Боруссии» у центральной линии… все закончился фолом Сона против Санчо – по ногам постучал кореец.

      13' 

      Еще нарушение: Моура свалил в центре поля Витселя, закрывшего мяч корпусом.

      13' 

      Санчо возился с финтом на фланге, но испугался и не решился обводить Вертонгена.

      • Серж Орье
        Желтая карточкаСерж ОрьеТоттенхэмБыстрая контратака «Боруссии», и Орье хватает сзади Палисика. Желтая.
        В этом матчеЖелтые карточки1Фолы1
      12'

      Быстрая контратака «Боруссии», и Орье хватает сзади Палисика. Желтая.

      11' 

      Орье неловко распорядился с мячом на фланге, но зато заработал угловой. Подача Эриксена на ближнюю… там начеку защитники.

      10' 

      Теперь Сон отлично открывает под пас низом!!! Он не был в офсайде, но просто не успел к мячу.

      7'

      МОМЕНТИЩЕ!!! Вертонген выиграл борьбу на фланге, неудачно навесил на вынос Витселя, но на подборе первыми были «шпоры»: пошла вторая волна атаки, Моура получил мяч в штрафной и пробил с лета. Мимо.

      6' 

      Дортмундцы вынуждены под прессингом перекатывать мяч в защите.

      5' 

      Бюрки не без труда сохраняет мяч после рискованного навеса назад от защитника.

      4'

      Эриксен открылся под навес из глубины, но слишком рано выбежал из-за спин защитников.

      2' 

      Гётце сместился мячом на фланг, отпасовал в центр в пыл борьбы.

      • 1-ый тайм
      1'

      Поехали! «Дортмунд» начинается с центра.

       

      Минута молчания в память Эмилиано Салы и Гордона Бэнкса...

       

      Команды встречались год назад на групповой стадии, если кто запамятовал. «Тоттенхэм» победил 3:1 дома и 2:1 в гостях. Но сегодня «Боруссия» покрепче себя образца осени-2017.

       

      Команды выходят на поле. Лучше всего слышно немецких болельщиков.

       

      «Тоттенхэм» последние три матча выиграл – все в АПЛ. До этого был вылет из Кубка Англии. У «Боруссии» в последних трех матчах ничьи – причем ничья с «Вердером» обернулась серией пенальти и вылетом из Кубка. Тоже.

       

      У «Дортмунда» в Лондоне будет внушительная группа поддержки! #болельщики

       

      Так нагляднее

       

      У гостей нет Ройса, Алькасера, Вайгля и Пишчека

       

      Команды, кстати, уже определились с составчиками. Это хозяева без Кейна и Алли.

       

      Привет! Не радует вывеска? На минуточку, третья команда АПЛ принимает лидера Бундеслиги.

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