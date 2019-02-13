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- 1-ый тайм
- Орье12'
Перед матчем
Онлайн
Тоттенхэм - Боруссия
Лига чемпионов УЕФА - 13 февраля 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Тоттенхэм – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тоттенхэм и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
#кадры#болельщики
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Ответочка!!!! Гетце прошел вдоль линии штрафной и отпасовал на Дилейни! Тот бьет! Льорис отбивает удар низом.
Фойт! Сыграл в стенку с партнером, прошел по флангу и навесил на Эриксена. Датчанин пробил головой, но…выше.
Ну вот прошла атака! Эриксен круто открылся меж двух защитников, а затем отпасовал назад по удар Сона. Но корейца быстро накрыл Хакими. Но это уже что-то!
Сон обыграл защитника на фланге, но упустил мяч за боковую. Опять атака «Тоттенхэма» не закончилась ударом.
Немного красивых фотографий за первые полчаса игры. #кадры
Фанаты свистят. Хакими решил, что на поле должен быть только один №5, и свалил Вертонгена прямо у углового флажка. Антонио Лаос фола не увидел – бельгиец саркастически ему поаплодировал.
Отличная была борьба за мяч Дилейни и Сиссоко – оба сфолили, оба упали.
Санчо дофинтился – наткнулся в Алдервейрелда и привез контратаку.
Еще одна атака «шпоры» закончилась безрезультативной передачей в штрафную. 3-1 по ударам в пользу «Боруссии» и 3-0 – по ударам в створ.
Развалилась игра «шпор» после стартового штурма: дортмундцы легко накрывают хозяев метрах в 10 от штрафной.
Еще одна перспективная атака со стеночкой Гётце и Санчо закончилась без удара по воротам.
Санчо прокинул мяч в домик Вертонгену и наткнулся на ногу бельгийца.
Санчо!!!! Обвел защитника, но прострел пришелся за спину партнеру.
Подача Палисика неудачная, но следом вторая волна атаки, и Витсель опасно пробил низом. Льорис на месте.
Сиссоко довольно жестко сыграл против Хакими на фланге. Штрафной заработали дортмундцы.
Прибрали «шпоры» мяч в надежде потушить всплеск активности немцев.
Тут же Алдервейрелд сыграл в отборе и предотвратил выход 1 на 1 Санчо.
АЙ-АЙ-АЙ!!!!!! Гётце и Палисик раздели Фойта на углу штрафной, американец вышел один на один с Льорисом, но угол был очень острый, и удар пришелся в ногу кипера.
Перехват «Боруссии» у центральной линии… все закончился фолом Сона против Санчо – по ногам постучал кореец.
Еще нарушение: Моура свалил в центре поля Витселя, закрывшего мяч корпусом.
Санчо возился с финтом на фланге, но испугался и не решился обводить Вертонгена.
Быстрая контратака «Боруссии», и Орье хватает сзади Палисика. Желтая.
Орье неловко распорядился с мячом на фланге, но зато заработал угловой. Подача Эриксена на ближнюю… там начеку защитники.
Теперь Сон отлично открывает под пас низом!!! Он не был в офсайде, но просто не успел к мячу.
МОМЕНТИЩЕ!!! Вертонген выиграл борьбу на фланге, неудачно навесил на вынос Витселя, но на подборе первыми были «шпоры»: пошла вторая волна атаки, Моура получил мяч в штрафной и пробил с лета. Мимо.
Дортмундцы вынуждены под прессингом перекатывать мяч в защите.
Бюрки не без труда сохраняет мяч после рискованного навеса назад от защитника.
Эриксен открылся под навес из глубины, но слишком рано выбежал из-за спин защитников.
Гётце сместился мячом на фланг, отпасовал в центр в пыл борьбы.
Поехали! «Дортмунд» начинается с центра.
Минута молчания в память Эмилиано Салы и Гордона Бэнкса...
Команды встречались год назад на групповой стадии, если кто запамятовал. «Тоттенхэм» победил 3:1 дома и 2:1 в гостях. Но сегодня «Боруссия» покрепче себя образца осени-2017.
Команды выходят на поле. Лучше всего слышно немецких болельщиков.
«Тоттенхэм» последние три матча выиграл – все в АПЛ. До этого был вылет из Кубка Англии. У «Боруссии» в последних трех матчах ничьи – причем ничья с «Вердером» обернулась серией пенальти и вылетом из Кубка. Тоже.
У «Дортмунда» в Лондоне будет внушительная группа поддержки! #болельщики
Так нагляднее
У гостей нет Ройса, Алькасера, Вайгля и Пишчека
Команды, кстати, уже определились с составчиками. Это хозяева без Кейна и Алли.
Привет! Не радует вывеска? На минуточку, третья команда АПЛ принимает лидера Бундеслиги.