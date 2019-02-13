Аякс
    1-ый тайм
    0
    -
    0
    23:00
    13.02.19
    Амстердам АренА
    Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Аякс - Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА - 13 февраля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аякс – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрик Тен Хаг или Сантьяго Солари? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аякс и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аякс и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Дмитрий Панферов
      Главное 
       
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      34' 

      Вертикальную атаку развернул «Аякс», но Зиех слишком сложный пас на Тадича придумал. Серб даже скидку не смог сделать.

      33' 

      Донни Ван де Бек в центре поля уложил Каземиро, фол был, свисток – тоже.

      32' 

      Винисиус пробросил Мазрауи, а потом получил по ногам. Дамир Скомина уверенно свистнул фол в сторону «Аякса».

      31' 

      «Реал» вновь прижал хозяев контролем. Какая-то «Барселона» прям.

      30'

      Гарет Бэйл с очень дальнего расстояния выстрелил в стиле Криштиану Роналду. Андре Онана справился только со второго раза.

      29'

      Тадич вылетел на открытое пространство, но боковой судья где-то увидел офсайд. Серб, к слову, стартовал с центра поля.

      28'

      «Реал» всего раз за последние восемь лет проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поверить сложно, но «галактикос» избивал «Шальке».

      27' 

      Модрич выдал филигранный пас на Винисиуса, но бразилец сместился в центр и подал в голову сопернику. Не надо так, Жуниор.

      26' 

      Нерес пробросил Карвахаля, а потом упал. Скомина фола не увидел, хотя он точно был.

      25'

      КРЕСТОВИНА!

      Душан Тадич получил корявенький пас от Лассе Шёне, но все равно подстроился и жмякнул в крестовину. Тибо Куртуа не спас бы.

      24' 

      Пока что хозяева ищут шансы на удар через навесы, но пара Рамос-Начо пока справляется.

      23' 

      Дамир Скомина остановил игру, чтобы рассказать Хакиму Зиеху, что он не прав. Сначала марроканец наговорил лишнего, а потом стукнул Винисиуса Жуниора.

      21' 

      Голландцы вновь через короткий пас рвались в штрафную, но пас Зиеха на Нереса слишком сильным оказался. Даже скорости бразильца не хватило.

      20' 

      Какой же Амстердам все-таки ламповый. Фан-зона почти, как на ЧМ.

      19' 

      На навес сподобился Дани Карвахаль, но подал как-то слишком сильно и неточно. Андре Онана легко поймал мяч.

      18' 

      После стартового натиска хозяев «Реал» вернул контроль, территорию и мяч. Модрич и Кроос разрабатывают варианты для разрезающих передач.

      17' 

      Амстердамцы вновь перехватили мяч на чужой половине, но быстро его потеряли.

      Регилон побежал в ответную атаку, но застопорил ее пасом на Бэйла.

      16'

      С корнера Тони Кроос ввинтил навес на ближнюю штангу, но Гарет Бэйл простенько кинул мяч в руки Андре Онане.

      15'

      МОМЕНТ!

      Винисиус Жуниор вылетел в атаку после паса Тони Крооса, убрал на противоположном движении Маттейса де Лигта и выстрелил в дальнюю девятку. Андре Онана с трудом перевел на угловой.

      13' 

      Лассе Шёне разбежался и выстрелил в стенку. Дальше Лука Модрич разобрался и сохранил мяч для «Мадрида».

      12' 

      Очень-очень активно прессингуют хозяева. Начо сейчас не справился с Зиехом и свалил марроканца. Опасный штрафной будет.

      11' 

      Дамир Скомина касания не увидел, но «Аякс» это не остановило. Несколько резких отборов на чужой половине сделали амстердамцы.

      10'

      МОМЕНТ!

      Хаким Зиех притащил мяч к линии штрафной и запустил туда Нуссера Мазрауи – правый защитник пробил в дальний угол с рикошетом, но чуть-чуть не попал.

      9'

      У «Реала» же сегодня наоборот сверхопытный капитан. Серхио Рамос играет 600-й матч за мадридцев. Всего в карьере у короля последних минут – 850.

      8'

      МОМЕНТ!

      «Реал» очень резво в контратаку ускакал: Модрич отдал на Бэйла, а Гарет вколотил точно в руки Онане.

      7' 

      Идеальныи подкатом Каземиро остановил веерную атаку «Аякса» – между ног пропускал мяч Тадич, но бразилец прочитал.

      6' 

      Френки де Йонг качнул Гарета Бэйла и попал под толчок. В «Классико» будет примерно так же.

      5'

      У «Аякса» сегодня капитанит Маттейс де Лигт. Чтобы вы понимали, парню всего 19. Он – самый молодой капитан в плей-офф в истории.

      4' 

      Голландцы с первых минут высоким прессингом накрыли гостей и пока больше владеют мячом.

      3'

      На «Йохан Круифф Арене» прекрасный перфоманс перед матчем провернули.

      2' 

      Дамир Скомина сегодня судит «Реал» и «Аякс». Хотя за два дня до этого еще об этом не подозревал. Словенца назначили впопыхах.

      1'

      Минута молчания и аплодисментов в память об Эмилиано Сале прошли. Теперь начинается главное – футбол.

      0'

      Лига чемпионов сегодня прикатила в Амстердам. С вами Дмитрий Панферов.

      Гимн уже звучит.

       

      «Реал» после «Барселоны» и «Атлетико» выходит на Лигу чемпионов, а там молодой и борзый «Аякс».

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