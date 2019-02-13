Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Аякс - Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА - 13 февраля 2019
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аякс – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Эрик Тен Хаг или Сантьяго Солари? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аякс и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аякс и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Вертикальную атаку развернул «Аякс», но Зиех слишком сложный пас на Тадича придумал. Серб даже скидку не смог сделать.
Донни Ван де Бек в центре поля уложил Каземиро, фол был, свисток – тоже.
Винисиус пробросил Мазрауи, а потом получил по ногам. Дамир Скомина уверенно свистнул фол в сторону «Аякса».
«Реал» вновь прижал хозяев контролем. Какая-то «Барселона» прям.
Гарет Бэйл с очень дальнего расстояния выстрелил в стиле Криштиану Роналду. Андре Онана справился только со второго раза.
Тадич вылетел на открытое пространство, но боковой судья где-то увидел офсайд. Серб, к слову, стартовал с центра поля.
«Реал» всего раз за последние восемь лет проиграл в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поверить сложно, но «галактикос» избивал «Шальке».
Модрич выдал филигранный пас на Винисиуса, но бразилец сместился в центр и подал в голову сопернику. Не надо так, Жуниор.
Нерес пробросил Карвахаля, а потом упал. Скомина фола не увидел, хотя он точно был.
КРЕСТОВИНА!
Душан Тадич получил корявенький пас от Лассе Шёне, но все равно подстроился и жмякнул в крестовину. Тибо Куртуа не спас бы.
Пока что хозяева ищут шансы на удар через навесы, но пара Рамос-Начо пока справляется.
Дамир Скомина остановил игру, чтобы рассказать Хакиму Зиеху, что он не прав. Сначала марроканец наговорил лишнего, а потом стукнул Винисиуса Жуниора.
Голландцы вновь через короткий пас рвались в штрафную, но пас Зиеха на Нереса слишком сильным оказался. Даже скорости бразильца не хватило.
Какой же Амстердам все-таки ламповый. Фан-зона почти, как на ЧМ.
На навес сподобился Дани Карвахаль, но подал как-то слишком сильно и неточно. Андре Онана легко поймал мяч.
После стартового натиска хозяев «Реал» вернул контроль, территорию и мяч. Модрич и Кроос разрабатывают варианты для разрезающих передач.
Амстердамцы вновь перехватили мяч на чужой половине, но быстро его потеряли.
Регилон побежал в ответную атаку, но застопорил ее пасом на Бэйла.
С корнера Тони Кроос ввинтил навес на ближнюю штангу, но Гарет Бэйл простенько кинул мяч в руки Андре Онане.
МОМЕНТ!
Винисиус Жуниор вылетел в атаку после паса Тони Крооса, убрал на противоположном движении Маттейса де Лигта и выстрелил в дальнюю девятку. Андре Онана с трудом перевел на угловой.
У «галактикос» на левом фланге обороны вновь играет не Марсело. Кажется, бразилец все-таки укатит в «Ювентус».
Лассе Шёне разбежался и выстрелил в стенку. Дальше Лука Модрич разобрался и сохранил мяч для «Мадрида».
Очень-очень активно прессингуют хозяева. Начо сейчас не справился с Зиехом и свалил марроканца. Опасный штрафной будет.
Дамир Скомина касания не увидел, но «Аякс» это не остановило. Несколько резких отборов на чужой половине сделали амстердамцы.
МОМЕНТ!
Хаким Зиех притащил мяч к линии штрафной и запустил туда Нуссера Мазрауи – правый защитник пробил в дальний угол с рикошетом, но чуть-чуть не попал.
У «Реала» же сегодня наоборот сверхопытный капитан. Серхио Рамос играет 600-й матч за мадридцев. Всего в карьере у короля последних минут – 850.
МОМЕНТ!
«Реал» очень резво в контратаку ускакал: Модрич отдал на Бэйла, а Гарет вколотил точно в руки Онане.
Идеальныи подкатом Каземиро остановил веерную атаку «Аякса» – между ног пропускал мяч Тадич, но бразилец прочитал.
Френки де Йонг качнул Гарета Бэйла и попал под толчок. В «Классико» будет примерно так же.
У «Аякса» сегодня капитанит Маттейс де Лигт. Чтобы вы понимали, парню всего 19. Он – самый молодой капитан в плей-офф в истории.
Голландцы с первых минут высоким прессингом накрыли гостей и пока больше владеют мячом.
На «Йохан Круифф Арене» прекрасный перфоманс перед матчем провернули.
Дамир Скомина сегодня судит «Реал» и «Аякс». Хотя за два дня до этого еще об этом не подозревал. Словенца назначили впопыхах.
Минута молчания и аплодисментов в память об Эмилиано Сале прошли. Теперь начинается главное – футбол.
Лига чемпионов сегодня прикатила в Амстердам. С вами Дмитрий Панферов.
Гимн уже звучит.
«Реал» после «Барселоны» и «Атлетико» выходит на Лигу чемпионов, а там молодой и борзый «Аякс».