Ливерпуль
    -
    23:00
    19.02.19
    Энфилд
    Бавария Мюнхен
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Ливерпуль - Бавария
      Лига чемпионов УЕФА - 19 февраля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Бавария Мюнхен на Eurosport.ru! 19 февраля 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Нико Ковач? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Бавария Мюнхен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Бавария Мюнхен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Василий Легейдо
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      16:07 

      Всем привет! «Ливерпуль» остался без Ван Дейка, а «Бавария» без Боатенга. Меня зовут Василий Легейдо, давайте вместе следить, как Клопп и Ковач справятся с потерями.

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