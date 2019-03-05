Боруссия Дортмунд
    -
    23:00
    05.03.19
    Сигнал Идуна Парк
    Тоттенхэм
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Боруссия - Тоттенхэм
      Лига чемпионов УЕФА - 5 марта 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Тоттенхэм на Eurosport.ru! 5 марта 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Маурисио Почеттино? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Тоттенхэм и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Тоттенхэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      0:3 в первом матче, кажется, предопределили исход противостояния, но немцы просто так не сдадутся.

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