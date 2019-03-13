Барселона
    -
    23:00
    13.03.19
    Камп Ноу
    Олимпик Лион
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Лион
      Лига чемпионов УЕФА - 13 марта 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 13 марта 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эрнесто Вальверде или Брюно Женезьо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Барселона» по странному стечению обстоятельств не выиграла первый матч. На «Камп Ноу» попробует еще раз.

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