Реал Мадрид
    -
    23:00
    05.03.19
    Сантьяго Бернабеу
    Аякс
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Реал Мадрид - Аякс
      Лига чемпионов УЕФА - 5 марта 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Аякс на Eurosport.ru! 5 марта 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сантьяго Солари или Эрик Тен Хаг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Аякс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Владислав Прусов
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      Всем привет! В первом матче «Аякс» выглядел намного приятнее «Реала», но проиграл. Может, стоит попробовать наоборот?

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