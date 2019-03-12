Манчестер Сити
    -
    23:00
    12.03.19
    Этихад
    Шальке 04
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Манчестер Сити - Шальке
      Лига чемпионов УЕФА - 12 марта 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Шальке 04 на Eurosport.ru! 12 марта 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      «Ман Сити» Гвардиолы едва не влетел в Гельзенкирхене и спасся на последних минутах – 3:2. Чемпионам Англии надо не проиграть с разницей в два мяча на «Этихаде».

      Комментарии 0