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Манчестер Сити - Шальке

Лига чемпионов УЕФА - 12 марта 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Шальке 04 на Eurosport.ru! 12 марта 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Доменико Тедеско? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Шальке 04 и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Манчестер Сити и Шальке 04, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

