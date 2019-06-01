Тоттенхэм
    -
    22:00
    01.06.19
    Ванда Метрополитано
    Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА • Финал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Тоттенхэм - Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА - 1 июня 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Тоттенхэм – Ливерпуль на Eurosport.ru! 1 июня 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» решают, кто из них выиграет Лигу чемпионов. Здесь вы первыми узнаете, кто поднимет кубок над головой.

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