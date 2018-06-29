Линкольн
    -
    21:30
    29.06.18
    Виктория
    Drita
      Лига чемпионов УЕФА • Preliminary Round 2
      Календарь
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      Онлайн
      Линкольн - Drita
      Лига чемпионов УЕФА - 29 июня 2018

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Линкольн – Drita на Eurosport.ru! 29 июня 2018 года в 21:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Diego Perez Jimenez или Jusufi Bekim? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Линкольн и Drita и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Линкольн и Drita, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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