УЕФА наказал «Атлетико» закрытием трибуны за расистский баннер, вывешенный болельщиками на финале ЛЕ

УЕФА вынес наказание «Атлетико» за некорректное поведение болельщиков во время финала Лиги Европы.

Как сообщает Marca, мадридский клуб по решению УЕФА закроет трибуну на 3000 человек, когда на «Ванда Метрополитано» пройдет следующий еврокубковый матч. Причина такого решения – правонастроенный баннер, вывешенный фанатами «Атлетико» во время игры против «Марселя» (3:0).

Кроме того, «Атлетико» оштрафован за то, что фанаты клуба использовали фаеры.

УЕФА обвинил «Марсель» в беспорядках на трибунах, использовании фаеров и нанесении ущерба стадиону Лиона.

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