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УЕФА разрешил продавать пиво на матчах Лиги чемипонов

УЕФА разрешил продавать пиво на матчах Лиги чемипонов
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 49 мин. назад

Как будет в России – пока вопрос.

Исполнительный комитет УЕФА на последнем заседании скорректировал правила по алкогольным напиткам в еврокубках.

Организация разрешила продажу пива на стадионах во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы при условии, что это разрешает местное законодательство.

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