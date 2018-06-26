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УЕФА разрешил продавать пиво на матчах Лиги чемипонов
Как будет в России – пока вопрос.
Исполнительный комитет УЕФА на последнем заседании скорректировал правила по алкогольным напиткам в еврокубках.
Организация разрешила продажу пива на стадионах во время матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы при условии, что это разрешает местное законодательство.
- В России употребление слабоалкогольных напитков на аренах запрещено. И как же российским клубам играть в ЛЧ?
- Запрет был смягчен на время чемпионата мира в России.
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