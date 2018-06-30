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Игрок косоварского клуба положил дубль в Лиге чемпионов и повторил жест Джаки и Шачири

Игрок косоварского клуба положил дубль в Лиге чемпионов и повторил жест Джаки и Шачири
Eurosport

1 час назад

Скоро албанского орла будут печатать на купюрах.

Защитник косоварской «Дриты» Лиридон Лечи забил 2 гола в матче предварительного раунда Лиги чемпионов-2018/19 против «Линкольна» (Гибралтар) – 4:1.

Личи отпраздновал оба забитых мяча, изобразив орла с флага Албании. Ранее этим же жестом отпраздновали свои голы игроки сборной Швейцарии Гранит Джака и Джердан Шачири на чемпионате мира-2018.

  • Джака и Шачири были оштрафованы ФИФА на 8,5 тысяч евро.
  • Двуглавый орел известен в Албании как символ свободы и независимости.

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