«Миранчуки роняют Запад». Еще один огненный ролик «Локомотива» про Лигу чемпионов

«Локомотив» выпустил второй шикарный видеоролик в стиле дикого Запада, посвященный возвращению железнодорожников в Лигу чемпионов.

По сюжету незнакомец в шляпе, вероятно, охотник за головами, подходит к Миранчуку и показывает плакат – за голову футболиста предлагают 20 миллионов. А дальше его ждет неприятный сюрприз.

Главным героем первого тизера был Федор Смолов.

18 сентября «Локомотив» вернется в Лигу чемпионов выездной игрой с «Галатасараем».

В предыдущий раз «Локо» выступал в финальной стадии главного турнира Европы в сезоне-2003/04, когда вышел в 1/8 финала.

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