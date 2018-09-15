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«Миранчуки роняют Запад». Еще один огненный ролик «Локомотива» про Лигу чемпионов

«Миранчуки роняют Запад». Еще один огненный ролик «Локомотива» про Лигу чемпионов
Eurosport

14 ч. назад

С братьями шутки плохи.

«Локомотив» выпустил второй шикарный видеоролик в стиле дикого Запада, посвященный возвращению железнодорожников в Лигу чемпионов.

По сюжету незнакомец в шляпе, вероятно, охотник за головами, подходит к Миранчуку и показывает плакат – за голову футболиста предлагают 20 миллионов. А дальше его ждет неприятный сюрприз.

Главным героем первого тизера был Федор Смолов.

  • 18 сентября «Локомотив» вернется в Лигу чемпионов выездной игрой с «Галатасараем».
  • В предыдущий раз «Локо» выступал в финальной стадии главного турнира Европы в сезоне-2003/04, когда вышел в 1/8 финала.

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