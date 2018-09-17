Лига чемпионов в этом сезоне максимально интересная. УЕФА почти сделала футбольную НБА

В 2000 году главные европейские топ-клубы организовали G-14 – оппозиционный союз против УЕФА. Им не нравилось, что чиновники не так щедро делятся доходами от Лиги чемпионов. Боссы и владельцы лязгали трофеями и медалями: до 2004-го в финалах ЛЧ непременно играли только члены G-14, а всего ушастый кубок они брали 41 раз из 51.

Бизнесмены пугали во всех смыслах старого президента УЕФА Леннарта Юханссона созданием закрытой суперлиги по примеру НБА или НХЛ. Турботурнир моментально убил бы внутренние чемпионаты и лишил смысла Лигу чемпионов, но справился с бунтарями только молодой и хитрый Мишель Платини.

Мишель ПлатиниGetty Images

В 2016-м исполком УЕФА реформировал главный еврокубок. С сезона-2018/19 четыре лучших клуба из первых четырех лиг попадают в ЛЧ напрямую. Никаких больше раундов плей-офф и искусственных преград для топ-команд из всяких бенфик и фенербахче.

Значительно сократились слоты в Лигу через квалификацию – теперь победители отбора получают лишь шесть путевок вместо прежних десяти. Если вы думаете, что это не так много, вспомните о московском «Спартаке» – нужно было лишь побеждать в последнем туре «Динамо» и выходить в ЛЧ напрямую. Вместо этого – поражение от бело-голубых, вылет от ПАОК в Лигу Европы и десятикратная разница в призовых от УЕФА.

Новая система сильно напоминает ту самую суперлигу, к которой стремилась G-14. Она значительно повышает ценность внутренних чемпионатов – теперь условному «Шальке» достаточно выложиться в Бундеслиге и подтвердить бюджет на следующий финансовый год.

Больше никаких нервов с тем, что в раунде плей-офф попадется крепкий и лучше готовый на старте соперник. Теперь сезон не зависит от двух неудачных матчей: стабильнее других провел 9 месяцев – получишь жирные гонорары от Лиги чемпионов и гарантированную прибыль от трех домашних аншлагов.

УЕФА если закончила, то конкретно разочаровалась в экспериментах с подъемом маленьких футбольных стран. Из Пути чемпионов в плей-офф ЛЧ попадали в среднем по одной команде за сезон. Дальше их судьба приблизительно одинакова – либо боевой вылет от средних клубов из топ-чемпионатов, либо брутальный вынос от грандов.

В четвертьфинал главного еврокубка с сезона-2009/10, когда впервые ввели льготы для бедных, пробивался лишь АПОЭЛ (повезло с жеребьевкой и серией пенальти с «Лионом»). Как это помогло кипрскому футболу? В тот сезон они точно подняли кучу денег с билетов на «Реал», но больше об этом клубе никто ничего не слышал. В долгосрочной перспективе маленьким фирмам хватит и Лиги Европы – оставьте Лигу чемпионов большим дядям.

Криштиану Роналду, «Реал Мадрид», АПОЭЛGetty Images

Новый президент УЕФА Александер Чеферин выступает против новых порядков – революция в ЛЧ случилась до его вступления в должность. Он в нескольких интервью повторял, что суперлига – зло и что богатые не должны богатеть.

Но последние девять сезонов – достаточно наглядная выборка, чтобы словенец увидел: искусственный промоушен не помогает беднякам, а лишь устраивает для них краткосрочную сказку. И наоборот: клубы из приличных чемпионатов действительно получают большие деньги, но нанимают лучших менеджеров, тренеров и футболистов, чтобы поддерживать и наращивать финансовый оборот.

Лига чемпионов этого года – идеальный пример, как сделать конкурентоспособный европейский турнир. Уже на первом этапе стало больше групп смерти с тремя равными командами («Барса», «Тоттенхэм» и «Интер»; «Атлетико», «Дортмунд» и «Монако»; «Наполи», «Ливерпуль» и «ПСЖ»). Теперь нет шансов, что какая-нибудь вошь выпрыгнет в 1/8 финала – значит, все матчи навылет нужно будет смотреть. От этого выиграют все: УЕФА, зрители на трибунах, телевидение и сами гранды, которые не расслабятся от гарантированного слота в плей-офф.

Чеферин может и дальше истерить от классового неравенства и кастовой разобщенности европейского футбола, но топовая лига, где сильные соревнуются с сильными, – лишь вопрос времени. Новая структура идеально подходит ЛЧ – она сохраняет и даже повышает конкуренцию во внутренних чемпионатах, отправляет неудачников в Лигу Европы и взвинчивает интерес к главному еврокубку.

18 лет назад президенты больших клубов действовали слишком топорно и звали всех на баррикады. Сейчас они грамотно продавливают нужную систему отбора и превращают Лигу чемпионов в закрытое собрание для избранных.

Инфантино упустил 25 млрд долларов и поссорился с УЕФА. Провальная попытка футбольного франчайзинга

Все-все-все главные истории в вашем телеграме