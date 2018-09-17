Other Agency
«Хватит одного выстрела, чтобы стать героем». Суровый Эдер в новом ролике «Локомотива» о ЛЧ
Эдер пугает соперников большой пушкой.
Действующий чемпион России «Локомотив» выпустил очередной крутой проморолик, посвященный возвращению московской команды в Лигу чемпионов. Героем видео стал португальский нападающий команды Эдер.
«В рамках концепции #сновавделе (back to business) идея строится вокруг элитарности Лиги чемпионов, напоминающей своим накалом и своей закрытостью салун из дикого запада, в котором все свои и чужакам не рады. Но футболисты «Локомотива», перевоплотившись в ковбоев, нарушают привычную обстановку», – говорится в пресс-релизе клуба.
- В первом ролике в ковбоя перевоплотился Федор Смолов, во втором – братья Алексей и Антон Миранчуки.
- «Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем», – написано в официальном твиттере «Локомотива».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте