«Хватит одного выстрела, чтобы стать героем». Суровый Эдер в новом ролике «Локомотива» о ЛЧ

Действующий чемпион России «Локомотив» выпустил очередной крутой проморолик, посвященный возвращению московской команды в Лигу чемпионов. Героем видео стал португальский нападающий команды Эдер.

«В рамках концепции #сновавделе (back to business) идея строится вокруг элитарности Лиги чемпионов, напоминающей своим накалом и своей закрытостью салун из дикого запада, в котором все свои и чужакам не рады. Но футболисты «Локомотива», перевоплотившись в ковбоев, нарушают привычную обстановку», – говорится в пресс-релизе клуба.

В первом ролике в ковбоя перевоплотился Федор Смолов, во втором – братья Алексей и Антон Миранчуки.

«Достаточно всего одного выстрела, чтобы стать героем», – написано в официальном твиттере «Локомотива».

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