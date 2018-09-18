«Ливерпуль» – «ПСЖ»: перед матчем Лиги чемпионов на «Энфилде»

Хватит квалификаций и прочей нечисти – остались только топы. Уже в первом туре встретятся финалист последней ЛЧ и клуб, который живет мечтами взять заветный кубок.

Команды попали в квартет смерти – если раньше очные матчи решали только первые места в группе, то сейчас каждая встреча важна. Именно из-за «Наполи» – итальянцам вполне по силам конкурировать с англичанами и французами, поэтому рубка пойдет за каждый балл.

Кто посмотрит матч по ТВ

На «Энфилд» не выйдет целая россыпь звезд. Например, у парижан все еще травмированы Курзава и Алвес. Компанию им составят Буффон и Верратти – итальянцы отбывают дисквалификацию за удаления еще в прошлом розыгрыше.

У «Ливерпуля» точно нет будет Окслейд-Чемберлена, который, скорее всего, пропустит весь сезон. Повреждения мучают Лаллану и Ловрена. Есть небольшой шанс, что сыграет Фирмино – в игре «Тоттенхэмом» Вертонген жестко ткнул бразильца в глаз. Бобби избежал серьезной травмы, но восстановление может занять еще некоторое время.

Форма

Обе команды в идеальной форме и еще ни разу не потеряли очки в чемпионате. «Ливерпуль» выбил дурь из «Вест Хэма», «Кристал Пэлас», «Брайтона», «Лестера» и «Тоттенхэма». У «ПСЖ» тоже 15 из 15. На «Энфилде» кто-то ошибется впервые.

Кто что сказал

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»: «Тухель – выдающийся тренер. Руководство «ПСЖ» поступило очень умно, пригласив его. Для нас это станет большой проблемой.

Неймар? Я не думаю, что он тот человек, которому нравится бездействовать. Уверен, он будет готов к матчу на 100 процентов. Он отдохнул. Мы увидим полноценный футбол от Неймара и должны справиться с этим.

Когда я смотрел его матчи на ЧМ, то люди, которые были рядом, говорили о том, что он слишком сильно реагирует на касания. Для меня это нормальная реакция. Это очень умно, что он сохраняет самообладание. Он выдающийся игрок». (официальный сайт «Ливерпуля»).

Томас Тухель, главный тренер «ПСЖ»: «Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно создать культуру, при которой игроки станут великими. Надеюсь, некоторые из наших футболистов получат «Золотой мяч». В футболе не все вещи можно объяснить. Иногда они просто происходят. «Реал» показал, что так бывает. Важно иметь соответствующий опыт и пережить его. Понятно, что «ПСЖ» такого опыта не хватает, но нам нужно изменить наш менталитет». (L’Equipe)

Лицом к лицу

«Ливерпуль» и «ПСЖ» встречались лишь дважды – в полуфинале Кубка обладателей Кубков-1996/97. Тогда команды победили по разу, но по сумме матчей сильнее были французы (3:2).

Для «ПСЖ» это 11 Лига чемпионов и седьмая подряд. Только «Лион» участвовал в турнире чаще других французских клубов (15 раз).

В последний раз «Ливерпуль» играл против французов в сезоне-2009/10. Тогда «красные» дома уступили «Лиону» (1:2).

У мерсисайдцев 7 побед, одна ничья и 4 поражения в 12 встречах с французскими клубами в еврокубках.

«ПСЖ» не побеждает английские клубы в ЛЧ уже 4 матча подряд (3 ничьи и одно поражение).

«ПСЖ»Getty Images

Люди в черном

Встречу обслужит турецкая бригада Джюнейта Чакыра. В 2018 году 41-летний рефери работал на четырех матчах ЛЧ: при нем «Челси» сыграл вничью с «Барселоной» (1:1), «Реал» – с «Баварией» (2:2), «Ред Булл» – с «Црвеной Звездой» (2:2). Еще «Мадрид» при турецком рефери справился с «Юве» (3:0).

В 2017-м Чакыр судил матч «ПСЖ» – тогда французы на групповом этапе влетели «Баварии» (1:3).

В центре внимания

Покажет класс

Король Парижа не сыграл в последнем туре и приедет на «Энфилд» свеженьким и хрустящим. На фланге бразильцу будет противостоять Салах, который принципиально не отрабатывает в обороне. У Неймара окажется много свободного пространства – с его техникой и возможностями он воспользуется подарком. Поможет Тухель, который знает, как разбить прессинг Клоппа и направить атаки через ту зону.

Обделается

Лень Салаха в обороне сильно скажется на «Ливерпуле». На левом фланге атаки Неймару и активному Бернату будет противостоять Александер-Арнольд. 19-летний парнишка останется без поддержки и дрогнет перед именем Неймара.

Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль»Reuters

Котировки букмекеров

Спецы больше верят в «Ливерпуль» и их магическую тройку нападения. Если считаешь, что Тухель круче Клоппа, а Неймар – Салаха, тебе сюда.

Победа «Ливерпуля»: 2,32

Ничья: 3,74

Победа «ПСЖ»: 3,05

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»

«ПСЖ»

Вопрос дня

Кто круче? Опрос 1909 голосов Салах Неймар

Топить за Салаха и Неймара нужно тут

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен