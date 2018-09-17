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Эпичнейший трейлер Лиги чемпионов-2018/19 c главными героями команд. От «Локо» – Семин

Эпичнейший трейлер Лиги чемпионов-2018/19 c главными героями команд. От «Локо» – Семин
Eurosport

12 ч. назад

Юрий Палыч – лидер и лицо москвичей.

В официальном твиттере УЕФА появился трейлер нового сезона Лиги чемпионов.

Создатели ролика представили всех участников группового этапа, выделив по главному герою в каждой из команд. Так, лицом «Локомотива» стал главный тренер Юрий Семин, а лицом ЦСКА – полузащитник Алан Дзагоев.

  • Матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся уже завтра, 18 сентября.
  • Действующий победитель турнира – мадридский «Реал».

Лига чемпионов в этом сезоне максимально интересная. УЕФА почти сделала футбольную НБА

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