Eurosport
Мохамед Салах: «Ливерпуль» может выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии»
У египтянина большие амбиции.
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что его команда способна оформить золотой дубль в сезоне-2018/19.
«Я уверен, что мы можем выиграть Лигу чемпионов. Мы даже можем выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии. Не хочется излишне давить на команду, но эти цели достижимы», – приводит слова Салаха Goal.
- В сезоне-2017/18 Салах и «Ливерпуль» вышли в финал Лиги чемпионов, где были биты мадридским «Реалом» (1:3).
- 18 сентября «красные» проведут первый матч на групповом этапе новой ЛЧ. Их соперником станет «ПСЖ».
- Кто победит – Клопп или Тухель?
«Ливерпуль» отправил в полицию видео, где Мохамед Салах пользуется телефоном за рулем
Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте