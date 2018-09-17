Мохамед Салах: «Ливерпуль» может выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах считает, что его команда способна оформить золотой дубль в сезоне-2018/19.

«Я уверен, что мы можем выиграть Лигу чемпионов. Мы даже можем выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат Англии. Не хочется излишне давить на команду, но эти цели достижимы», – приводит слова Салаха Goal.

В сезоне-2017/18 Салах и «Ливерпуль» вышли в финал Лиги чемпионов, где были биты мадридским «Реалом» (1:3).

18 сентября «красные» проведут первый матч на групповом этапе новой ЛЧ. Их соперником станет «ПСЖ».

Кто победит – Клопп или Тухель?

«Ливерпуль» отправил в полицию видео, где Мохамед Салах пользуется телефоном за рулем

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен