Гарет Бэйл: «Не знаю, каким образом мой гол не попал в шорт-лист УЕФА. Жюри нужно уволить»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл выразил недовольство тем, что его гол в финале Лиги чемпионов не был номинирован на звание лучшего по версии УЕФА.

Шорт-лист из 11 лучших мячей составили технические наблюдатели УЕФА. Затем пользователи Uefa.com проголосовали за гол, который понравился им больше других: победителем стал Криштиану Роналду и его удар бисиклетой в ворота «Ювентуса».

Бэйл, тоже забивший свой мяч бисиклетой, только в более важном матче, разразился гневным спичем. «Я не знаю, каким образом мой гол не попал в шорт-лист. Хочу знать, кто входит в жюри, потому что эти люди напрашиваются на увольнение», – приводит слова Бэйла Daily Mail.

В финале Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 3:1, Бэйл забил два мяча. Еще одним голом в ворота Лориса Кариуса отметился Карим Бензема.

В 2014 году Бэйл забил победный гол в финале ЛЧ против «Атлетико». Мяч Гарета бисиклетой в ворота «Ливерпуля» тоже стал для «Реала» победным.

Бэйл: «Мы расслабились после ухода Роналду. Теперь работаем как единое целое»

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