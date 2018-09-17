Юрген Клопп – о симуляциях Неймара: «Он поступает умно, защищая себя»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем против «ПСЖ» оценил манеру игры нападающего парижан Неймара.

«Я знаю, что не всем людям понравилась игра Неймара на чемпионате мира. Многие считают, что во многих моментах он преувеличивал свои падения. Но я считаю, что это абсолютно нормальная ситуация, так как другие игроки реально набрасываются на него.

Он хочет защитить себя, и я понимаю это. Если твой оппонент получает желтую карточку, он становится ближе к красной карточке. Думаю, Неймар поступает умно, защищая себя. В матче против нас он может ничего не бояться, мы не будем охотиться за ним. Мы играем в футбол и хотим забрать мяч», – приводит слова Клоппа ESPN.

Матч «Ливерпуль» – «ПСЖ» пройдет 18 сентября на стадионе «Энфилд». Начало игры – в 22:00 мск.

Ответная игра состоится в Париже 28 ноября.

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