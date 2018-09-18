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Костас Манолас: «Мы не вышли в финал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок»

Манолас: «Мы не вышли в финал Лиги чемпионов из-за судейских ошибок»
Eurosport

6 ч. назад

Грек уверен, что «Рома» была сильнее «Ливерпуля».

Защитник «Ромы» Костас Манолас считает, что его команда заслуживала сыграть в финале Лиги чемпионов-2017/18.

«Мы по-настоящему близко подобрались к финалу. Мы проиграли первый матч, а затем была ответная игра, где нам не дали два пенальти и не удалили игрока «Ливерпуля». Поэтому мы не вышли в финал.

Мы выбили «Барселону» – команду, где полно победителей. И этому успеху поспособствовал мой гол. Не знаю, стал ли я идолом для фанатов «Реала», но я буду отдавать всего себя на поле», – приводит слова Маноласа teamtalk.com.

  • В первом матче в Ливерпуле «Рома» проиграла со счетом 2:5. Ответная игра в Риме завершилась со счетом 4:2 в пользу римлян.
  • Новый сезон Лиги чемпионов «волки» начнут выездным матчем против «Реала».

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