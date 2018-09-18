Тотти: «Однажды «Реал» прислал мне футболку с десятым номером. Но моя любовь к «Роме» победила»

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти рассказал о том, как его пытался заполучить мадридский «Реал».

«В моей карьере был период (в 2004 или 2005 году), когда «Реал» делал все ради моего трансфера. Они прислали мне футболку с десятым номером и фамилией Тотти, чтобы я решился на переход. Я не скажу, что Флорентино Перес постоянно звонил мне, но он и люди, с которыми он работал, пытались выйти со мной на контакт.

В то время я не знал, что выбрать, и занял выжидательную позицию. В конце концов победила любовь. Моя любовь к «Роме», к Риму, к фанатам клуба. Моя любовь к каждому, кто помогал мне играть за «Рому» на протяжении 25 лет и быть человеком одного клуба», – приводит слова Тотти Fooball Italia.

Тотти выступал за римлян с 1992 года по 2017-й.

Сейчас Франческо находится в стадии переговоров с австралийским клубом «АПИА Лейхардт Тайгерс», который предложил ему контракт на один матч.

«Король Рима и Величайший». «Рома» встретила новость о трансфере Роналду фотками Месси и Тотти

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме