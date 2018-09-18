Хет-трик Лео Месси и страшно красивый гол Усмана Дембеле. «Барса» превратила ПСВ в бифштекс

«Барселона» в домашнем матче разгромила ПСВ (4:0) – это была первая игра команд на групповом этапе Лиги чемпионов-2018/19.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси открыл счет голам в новом розыгрыше Лиги чемпионов на 31-й минуте – он поразил ворота голландцев прямым ударом со штрафного.

Во втором тайме потрясающий гол забил Усман Дембеле: француз эффектно обыграл двух соперников, дернул еще одного и послал мяч точно в дальний угол.

Все вопросы о победителе снял еще один гол Месси – такой же изящный и простой, как и первый.

А еще через 10 минут Лео оформил хет-трик, вновь забив в одно касание. Три гола аргентинца в первом же туре ЛЧ!

В прошлом сезоне «Барселона» дошла до четвертьфинала, где уступила «Роме».

Месси с «Барсой» выигрывал Лигу чемпионов в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

Лионель Месси: «Никогда не пересматриваю свои матчи – не люблю смотреть на самого себя»

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