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«Интер» проигрывал «Тоттенхэму» до 85-й минуты, но тут вмешались гений Икарди и голова Весино

«Интер» проигрывал «Тоттенхэму» до 85-й минуты, но тут вмешались гений Икарди и голова Весино
Eurosport

2 ч. назад

Прекрасная волевая победа команды Лучано Спаллетти.

«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:1.

Счет в игре открыл полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен: мяч рикошетом от Миранды залетел точно за спину Самиру Хандановичу.

«Интер» ответил на 85-й минуте потрясным ударом Мауро Икарди. Это просто надо видеть!

Вдохновленные хозяева побежали вперед и забили победный после розыгрыша углового – отличился Матиас Весино.

  • Помимо «Интера» и «Тоттенхэма», в группе B выступают «Барселона» и ПСВ.
  • «Барса» в параллельном матче побила голландцев со счетом 4:0.

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