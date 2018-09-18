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«Интер» проигрывал «Тоттенхэму» до 85-й минуты, но тут вмешались гений Икарди и голова Весино
Прекрасная волевая победа команды Лучано Спаллетти.
«Интер» обыграл «Тоттенхэм» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:1.
Счет в игре открыл полузащитник «шпор» Кристиан Эриксен: мяч рикошетом от Миранды залетел точно за спину Самиру Хандановичу.
«Интер» ответил на 85-й минуте потрясным ударом Мауро Икарди. Это просто надо видеть!
Вдохновленные хозяева побежали вперед и забили победный после розыгрыша углового – отличился Матиас Весино.
- Помимо «Интера» и «Тоттенхэма», в группе B выступают «Барселона» и ПСВ.
- «Барса» в параллельном матче побила голландцев со счетом 4:0.
Месси шикарным ударом со штрафного забил первый гол Лиги чемпионов-2018/19
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