Икер Касильяс – первый футболист в истории, сыгравший в 20 сезонах Лиги чемпионов

Голкипер «Порту» Икер Касильяс вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Шальке» и стал первым игроком в истории, который принял участие в 20 розыгрышах турнира.

Касильяс превзошел достижение бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, который выходил на поле в 19 сезонах Лиги чемпионов. Тройку ведущих футболистов по этому показателю замкнул другой бывший игрок «МЮ» Пол Скоулз, принявший участие в 17 розыгрышах турнира.

Касильяс провел 16 сезонов в ЛЧ за «Реал» и четыре сезона – за «Порту».

Икер выигрывал главный клубный трофей Европы три раза: в 2000-м, 2002-м и 2014-м годах.

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