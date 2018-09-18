Getty Images

Икер Касильяс – первый футболист в истории, сыгравший в 20 сезонах Лиги чемпионов

Касильяс – первый футболист в истории, сыгравший в 20 сезонах Лиги чемпионов
Eurosport

1 час назад

Легенда!

Голкипер «Порту» Икер Касильяс вышел в стартовом составе на матч Лиги чемпионов против «Шальке» и стал первым игроком в истории, который принял участие в 20 розыгрышах турнира.

Касильяс превзошел достижение бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, который выходил на поле в 19 сезонах Лиги чемпионов. Тройку ведущих футболистов по этому показателю замкнул другой бывший игрок «МЮ» Пол Скоулз, принявший участие в 17 розыгрышах турнира.

  • Касильяс провел 16 сезонов в ЛЧ за «Реал» и четыре сезона – за «Порту».
  • Икер выигрывал главный клубный трофей Европы три раза: в 2000-м, 2002-м и 2014-м годах.

Икер Касильяс: «Я, Джанлуиджи Буффон и Петр Чех – последние рок-звезды футбола»

Будь в контакте со спортом

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. «Реал» не умер после ухода Роналду и Зидана

02:32
Популярные видео
Марадона дебютировал в Мексике, ругался, делал «Ух!» с игроками и сотню раз сказал «Ке» на прессухе
2 603 просмотров12 ч
12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок
2 143 просмотров17/09 в 18:59
А еще вам может понравиться