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Месси опять обновил парочку рекордов. Все цифры гениального старта Лео в ЛЧ

Месси опять обновил парочку рекордов. Все цифры гениального старта Лео в ЛЧ
Артем Буторин

2 ч. назад

«Барселона» разобралась с ПСВ благодаря аргентинскому богу.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разнесла ПСВ – 4:0. Один мяч забил Усман Дембеле, а целых три – Лео Месси. Аргентинец продемонстрировал идеальную реализацию и опять обновил несколько рекордов.

  • В следующем туре «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра пройдет на «Уэмбли» 3 октября.
  • Месси – лучший бомбардир Примеры-2018/19. Он и Карим Бензема забили по 4 мяча в четырех матчах.

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