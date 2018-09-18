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Месси опять обновил парочку рекордов. Все цифры гениального старта Лео в ЛЧ
«Барселона» разобралась с ПСВ благодаря аргентинскому богу.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» разнесла ПСВ – 4:0. Один мяч забил Усман Дембеле, а целых три – Лео Месси. Аргентинец продемонстрировал идеальную реализацию и опять обновил несколько рекордов.
- В следующем туре «Барселона» сыграет с «Тоттенхэмом». Игра пройдет на «Уэмбли» 3 октября.
- Месси – лучший бомбардир Примеры-2018/19. Он и Карим Бензема забили по 4 мяча в четырех матчах.
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