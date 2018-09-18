«Локомотив» пропустил 3 мяча от «Галатасарая» в Лиге чемпионов

«Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов после 14 лет отсутствия. Последний раз железнодорожники играли в главном еврокубке в сезоне-2003/04 и вылетел в 1/8 от будущего финалиста «Монако».

Уже на девятой минуте москвичи упустили Гарри Родригеса – игрок из Кабо-Верде сместился слева в центр, выстрелил в ближний угол, мяч от руки Гилерме отлетел в сетку.

После перерыва «Локо» пропустил второй мяч. Мануэл Фернандеш заработал опасный стандарт на Эмре Акбабе. Эрен Дердийок подошел и пробил в то место в стенке, где стоял Юнес Бельханда. Гилерме не справился с точным ударом швейцарца. На 87-й минуте Папа Ндиайе получил вторую желтую карточку за фол на Антоне Миранчуке и покинул поле досрочно.

В компенсированное время Соломон Кверквелия обрезал партнеров, Хенри Оньекуру убежал и отдал передачу на свободное пространство Эмре Акбабе, и Гилерме нарушил правило на турке. Вышедший на замену Сельчук Инан забил с точки.

3:0 – москвичи начали еврокубковую кампанию с поражения в Стамбуле.

Во втором туре ЛЧ «Локомотив» 3 октября примет немецкий «Шальке». «Галатасарай» на выезде сыграет с «Порту».

23 сентября железнодорожники в матче чемпионата России встретятся с «Зенитом».

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