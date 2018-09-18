«Ливерпуль» дожал «ПСЖ» в добавленное время стартового матча ЛЧ-2018/19

От группы С ждали огня, и матч между «Ливерпулем» и «ПСЖ» соответствовал этому определению – 3:2.

В первом тайме мерсисайдцы насели на ворота Ареола, но французский кипер раз за разом показывал, почему Буффон полирует лавку. Но на 30-й минуте Робертсон ювелирной подачей нашел голову Старриджа, который вонзил мяч в сетку.

Через шесть минут «Ливерпуль» удвоил преимущество благодаря удару Милнера с пенальти.

На 40-й минуте Чакыр не заметил офсайд у Кавани, после борьбы которого мяч отскочил к Мёнье. Бельгиец был точен – 1:2. При таком счете команды ушли на перерыв.

Во втором тайме «ПСЖ» почти убежал от поражения – Килиан Мбаппе добавил мяч в сетку после прохода Неймара.

Но решающее слово осталось за «Ливерпулем»: Роберто Фирмино получил мяч в штрафной в добавленное время и вонзил его в дальний угол.

В параллельном матче рубились «Наполи» и «Црвена Звезда» – 0:0.

Следующую игру в ЛЧ «Ливерпуль» проведет с неаполитанцами 3 октября, «ПСЖ» примет «Црвену».

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