Кого легче обыграть – Неймара или конус? Садио Мане доказал, что бразильца
Изи, изи!
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «ПСЖ» – 3:2.
В первом тайме футболисты «красных» выяснили, что страйкер парижан Неймар вряд ли станет образцовым защитником. Садио Мане так легко качнул бразильца, что тот улетел куда-то в кювет.
- «Ливерпуль» возглавил квартет, в котором помимо их и «ПСЖ» выступают «Наполи» и «Црвена Звезда».
- Ответный матч между командами пройдет 28 ноября в Париже.
Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал
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