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Кого легче обыграть – Неймара или конус? Садио Мане доказал, что бразильца

Кого легче обыграть – Неймара или конус? Мане доказал, что бразильца
Eurosport

35 мин. назад

Изи, изи!

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «ПСЖ» – 3:2.

В первом тайме футболисты «красных» выяснили, что страйкер парижан Неймар вряд ли станет образцовым защитником. Садио Мане так легко качнул бразильца, что тот улетел куда-то в кювет.

  • «Ливерпуль» возглавил квартет, в котором помимо их и «ПСЖ» выступают «Наполи» и «Црвена Звезда».
  • Ответный матч между командами пройдет 28 ноября в Париже.

Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал

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