Все голы из триллера на «Энфилде», куда уместились камбэк «ПСЖ» и решающий выстрел Роберто Фирмино

«Ливерпуль» набрал первые три очка в Лиге чемпионов-2018/19, «ПСЖ» – потерял три. Матч, состоявшийся на «Энфилде», завершился победой хозяев – 3:2.

Счет в игре открыл страйкер «Ливерпуля» Дэниел Старридж, замкнувший фланговый навес Эндрю Робертсона.

Преимущество «Ливерпуля» удвоил Джеймс Милнер – англичанин реализовал пенальти, заработанный Жоржиньо Вейналдумом.

«ПСЖ» вернулся в игру благодаря голу Томаса Мёнье. Отметим, что забитому мячу предшествовал офсайд у Эдинсона Кавани.

На 83-й минуте потеря Мохамеда Салаха привела к тому, что мяч подхватил Неймар, протащил его до штрафной и отдал пас на Килиана Мбаппе. Француз был точен.

Но последнее слово осталось за «Ливерпулем»: вышедший на замену Роберто Фирмино принял мяч на правом углу штрафной, качнул Маркиньоса и пробил в угол.

В прошедшем сезоне «Ливерпуль» добрался до финала ЛЧ, где уступил «Реалу». «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала – тоже от «Реала».

Ответный матч между командами пройдет 28 ноября в Париже.

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