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Нелепейший гол Кристиана Палисика, который принес победу Дортмунду и погрузил Брюгге в траур
«Боруссия» едва не залегла на дно в Брюгге, но все исправила случайность.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Брюгге» – 1:0.
До 85-й минуты счет был равным, но тут защитник «Брюгге» Матей Митрович, выбивая мяч из штрафной, угодил в Кристиана Палисика. Рикошет получился настолько неудачным для хозяев, что мяч без шансов для вратаря залетел в сетку.
- В другом матче группы A «Атлетико» на выезде выиграл у «Монако» – 2:1.
- В следующем туре «Боруссия» зарубится с «Монако», а «Брюгге» – с «Атлетико».
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