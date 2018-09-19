Нелепейший гол Кристиана Палисика, который принес победу Дортмунду и погрузил Брюгге в траур

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Брюгге» – 1:0.

До 85-й минуты счет был равным, но тут защитник «Брюгге» Матей Митрович, выбивая мяч из штрафной, угодил в Кристиана Палисика. Рикошет получился настолько неудачным для хозяев, что мяч без шансов для вратаря залетел в сетку.

В другом матче группы A «Атлетико» на выезде выиграл у «Монако» – 2:1.

В следующем туре «Боруссия» зарубится с «Монако», а «Брюгге» – с «Атлетико».

«Интер» проигрывал «Тоттенхэму» до 85-й минуты, но тут вмешались гений Икарди и голова Весино

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