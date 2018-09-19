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9 зайцев, которые рады поражению Юрия Семина и «Локомотива» от «Галатасарая» в Лиге чемпионов

9 зайцев, которые рады поражению Семина и «Локомотива»
Данил Тармасинов

12 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Eurosport, где спорт.

Я очень рад

Заяц 1

Заяц 1Getty Images

И я очень рад

Заяц 2

Заяц 2Getty Images

Нет, я рад сильнее других

Заяц 3

Заяц 3Eurosport

Посторонитесь, я должен показать свою радость всем

Заяц 4

Заяц 4Getty Images

Мое удовлетворение можно разглядеть из космоса

Заяц 5

Заяц 5Getty Images

Вы что, не видите, как я счастлив?

Заяц 6

Заяц 6Getty Images

Меня сейчас разорвет от радости и удовольствия

Заяц 7

Заяц 7Getty Images

Если я попаду в заячий рай, хочу, чтобы это поражение крутили там 24/7

Заяц 8

Заяц 8Getty Images

Даже не знаю, что лучше – секс или моя радость от этого поражения

Заяц 9

Заяц 9Getty Images

  • Президент «Локомотива» Илья Геркус ведет бодрый инстаграм и часто выкладывает из поездок игрушечного зайца – подарок дочери. В ноябре 2017-го он признался, что в командировках часто разговаривает с ним.
  • У Геркуса и главного тренера «Локо» Юрия Семина продолжается конфликт по поводу влияния в клубе.

«Галатасарай» – «Локомотив» – 3:0

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