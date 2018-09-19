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9 зайцев, которые рады поражению Юрия Семина и «Локомотива» от «Галатасарая» в Лиге чемпионов
Eurosport, где спорт.
Я очень рад
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И я очень рад
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Нет, я рад сильнее других
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Посторонитесь, я должен показать свою радость всем
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Мое удовлетворение можно разглядеть из космоса
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Вы что, не видите, как я счастлив?
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Меня сейчас разорвет от радости и удовольствия
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Если я попаду в заячий рай, хочу, чтобы это поражение крутили там 24/7
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Даже не знаю, что лучше – секс или моя радость от этого поражения
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- Президент «Локомотива» Илья Геркус ведет бодрый инстаграм и часто выкладывает из поездок игрушечного зайца – подарок дочери. В ноябре 2017-го он признался, что в командировках часто разговаривает с ним.
- У Геркуса и главного тренера «Локо» Юрия Семина продолжается конфликт по поводу влияния в клубе.
«Галатасарай» – «Локомотив» – 3:0
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