Клопп и Тухель копируют пути друг друга. Оба строят топ-клубы, но один отстает

«Всегда тяжело сравнивать двух людей, которые совершенно разные. При Тухеле мы много уделяем внимания владению мячом, речь идет действительно о деталях. Какой ногой принимать мяч, как нужно пасовать мяч. При Клоппе речь шла главным образом о ярком футболе и об игре в обороне», – твердил Невен Суботич после первой недели Тухеля в «Боруссии». Футбол Томаса всегда отличался от футбола Клоппа стилистически, но из-за пересечений судеб тренер «ПСЖ» никогда не отделается от сравнений с Юргеном, поэтому Томас всегда переходил в бывшие клубы Клоппа с тенденцией выступить не хуже, чем Клопп.

Они оба тренировали «Майнц», где добились равноценных успехов. Клопп вывел команду из второй Бундеслиги и выбил место в квалификации Кубка УЕФА благодаря программе Fair Play, где путевку получал клуб с наивысшими баллами по фэйр-плей. Тухель же пришел в «Майнц», когда команда закрепилась в Бундеслиге, и во втором сезоне занял пятое место, а под конец контракта вывел «Майнц» в Лигу Европы с седьмого.

Оттуда оба перебежали в «Боруссию»: Клопп установил за Дортмундом звание топ-клуба Германии, и впервые за девять лет «Боруссия» стала чемпионом Бундеслиге, после чего чуть не отняла у «Баварии» кубок Лиги чемпионов, но пролетела 1:2.

Юрген КлоппPA Sport

Тухель пришел, когда команда очутилась на позорном седьмом месте, а лидеры в лице Левандовского и Гётце уже давно отгружали мячи в ворота нюрнбергов. Томас завоевал серебро, бронзу и Кубок Германии, но этого не хватало для признания болельщиков или руководства. Тухель все равно скрывался за ликом Клоппа, который сделал «Боруссии» имя, отчего фаны ждали очередного снятия с трона «Баварии» от молодого прогрессивного тренера.

Несмотря на провальные последние сезоны, Клопп приучал болельщиков к победам что в «Майнце», когда выбирался в первую Бундеслигу, что в «Боруссии», когда брал трофеи. На фоне этого успехи Тухеля блекнут и скорее рассматриваются как неудачи, хотя гегемонию «Баварии» прервать до сих пор не может никто.

Переходом в «ПСЖ» Томас свернул с пути Клоппа и начал собственное построение топ-клуба для борьбы в ЛЧ, но шарики на жеребьевке вновь столкнули его с Юргеном. Игра с тренером «Ливерпуля» снова показала, что Тухель будто находится на шаг позади. Пока Томас переходит в гранд, Клопп лепит клуб еще сильнее – вот в этом и есть главное различие между тренерами. Тухель всегда приходил на готовое в то время, как Клопп самостоятельно строил новую команду.

Томас ТухельGetty Images

Несмотря на счет, «ПСЖ» провалил матч с «Ливерпулем» и примерно 80 минут отбивался от взрывных Мане, Старриджа и Салаха. Парижане создавали моменты благодаря индивидуальным действиям игроков (гол Мбаппе) или везению (мяч Мёнье). Все тактические заготовки мерсисайдцы читали и разбивали в прах, отчего у «ПСЖ» фактически не было позиционных атак и привычных по Лиге 1 комбинаций.

У Тухеля будет реванш на «Парк де Пренс», а самое важное – возможность выйти из тени Клоппа и сгененерировать топ-клуб самому.

«Ливерпуль» – «ПСЖ» – 3:2

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