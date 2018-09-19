3 отменных гола Лео Месси и катастрофа «Локомотива» в Стамбуле. Какой была Лига чемпионов во вторник

Голы: Месси 31', 77', 87', Дембеле 74'

Что нужно знать: преимущество «Барсы» было настолько очевидным, что делать глобальные выводы по этому матчу бессмысленно. Самое важное – Месси оформил хет-трик, и вы молодцы, если сделали его капитаном в фэнтези-футболе.

Что нужно увидеть: самый красивый гол Месси из трех – вот же он.

Цифры матча: 8. Лионель Месси забил восемь хет-триков в Лиге чемпионов. Больше, чем какое-либо другое существо во вселенной.

Голы: Икарди 85', Весино 90' – Эриксен 53'

Что нужно знать: главная сенсация дня. Лучано Спаллетти так плохо начал новый сезон в Серии А, что завал в Лиге чемпионов мог столкнуть его в пропасть. Казалось, что все к тому и идет вплоть до 85-й минуты матча, пока не забил Мауро Икарди. А дальше вы знаете.

Что нужно увидеть: самый приятный гол забил Икарди, это точно.

Цифры матча: 3. «Тоттенхэм» впервые проиграл три матча подряд с Маурисио Почеттино. А точнее – впервые с 2014 года и со времен Тима Шервуда.

Гол: Палисик 85'

Что нужно знать: этот матч показал, как сильно сдал Марио Гётце. Автор золотого гола финала ЧМ-2014 не создает остроты в атаке даже на фоне «Брюгге» и не куражится с Марко Ройсом, как в «Дортмунде» Клоппа. Марко при этом тоже сбавил – на позиции центрального нападающего он неубедителен ни в сборной, ни в клубе.

Что нужно увидеть: Крис Палисик вышел на замену, добавил скорости и забил победный мяч – он какой-то рандомный и нелогичный.

Цифры матча: 7. Джейдон Санчо – всего лишь седьмой англичанин, который дебютировал в Лиге чемпионов не с клубом АПЛ. А мы про него писали.

Голы: Эмболо 64' – Отавио (п) 75'

Что нужно знать: «Шальке» ближе других немецких клубов к тренерской отставке. Провал на старте Бундеслиги (три поражения в трех матчах) углубил отскок с «Порту»: если бы кипер «кобальтовых» Ральф Ферманн не вытащил один из двух пенальти, поражение перед матчем с «Баварией» фактически казнило Доменико Тедеско.

Что нужно увидеть: гениальнейший нырок Муссы Мареги, после которого Хесус Мансано отчего-то поставил пенальти. Справедливость не восторжествовала, и Отавио с него забил. Да, пора вводить VAR в Лиге чемпионов.

Цифры матча: 20. Икер Касильяс из «Порту» – первый игрок в Лиге чемпионов, который выступал в 20 сезонах главного евротурнира.

Голы: Грансир 18' – Коста 31', Хименес 45'

Что нужно знать: Александр Головин все еще восстанавливается от травмы и пролетел мимо заявки на стартовый матч ЛЧ. Не переживайте, русский сразу выбьет у Жардима место в старте – у «Монако» трясина в средней зоне, которую португальцу просто некем закрепить. От этого и все проблемы.

Что нужно увидеть: игра парней Симеоне в касание и отличный результативный пас Гризманна на Диего Косту.

Цифры матча: 923. Столько дней не забивал в ЛЧ Диего Коста. То есть в последний раз – в марте 2016-го.

Голы: Старридж 30', Милнер 36', Фирмино 90' – Мёнье 40', Мбаппе 83'

Что нужно знать: два главных гения Германии Клопп и Тухель наконец-то встретились за пределами своей страны и подарили кайфовый матч. Пять голов, классные комбо и борьба до последней минуты в каждом из таймов – если вы не смотрели этот матч, то очень зря.

Что нужно увидеть: Мане обыграл Неймара на ложном движении. Вроде все просто, а пересматривать можно бесконечно.

А все голы матча – здесь.

Цифры матча: 6. «Ливерпуль» впервые с 1961 года победил в шести матчах подряд на старте сезона.

Что нужно знать: да, пожалуй, ничего.

Что нужно увидеть: то, как Белград встретил Лигу чемпионов. Стадион «Црвены Звезды» – нечто.

Цифры матча: 7. Хосе Кальехон сделал создал семь голевых моментов, и это клубный рекорд «Наполи» в Лиге чемпионов. К сожалению, гордиться им бессмысленно – 0:0 же.

Голы: Родригес 9', Дердийок 67', Инан (п) 90'

Что нужно знать: Семин испугался Стамбула и перестроил «Локо» на игру с тремя защитниками. Вроде бы стильный ход, но слишком опасливый и труднообъяснимый, потому что Юрий Палыч и 3-5-2 – это как Юрий Палыч со снепбеком вместо шапки-петушка, они просто из разных эпох. Усиление обороны, как вы видите, не помогло.

Что нужно увидеть: гол Эрена Дердийока со штрафного – парень просто нашел дыру в стенке и запустил подкрученный от вратаря мяч через нее.

Цифры матча: 0. Вот ровно столько раз «Локо» побеждал в первых турах Лиги чемпионов – до этого были три поражения и одна ничья.

Юрий Семин – легенда. Но «Локомотиву» нужен сильный тренер

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