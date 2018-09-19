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Роберто Фирмино из «Ливерпуля» отпраздновал гол «ПСЖ», закрыв глаз, который проковырял Ян Вертонген

Фирмино отпраздновал гол «ПСЖ», закрыв глаз, который проковырял Вертонген
Eurosport

3 ч. назад

Самоирония 80 уровня.

В первом туре Лиги чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» переборол «ПСЖ» – 3:2.

Парижане отыгрались со счета 0:2 – когда Килиан Мбаппе сравнял на 83-й минуте, показалось, что французы спаслись от поражения. Но красная мясорубка Клоппа крутит фарш до последней секунды – уже в компенсированное время Роберто Фирмино отобрал у «ПСЖ» ничью. Бразилец отпраздновал гол максимально самоиронично – закрыв левый глаз, который чуть не потерял после контакта с Яном Вертонгеном в матче АПЛ против «Тоттенхэма».

Празднование Фирмино тут же украл Мане – Садио регулярно отмечает голы, повторяя то же самое, что делают одноклубники. В этом уникальность празднований Мане.

  • Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Саутгемптона» 22 сентября.
  • «ПСЖ» сыграет с «Ренном» 23 сентября.

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