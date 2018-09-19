Хрустящее видео, на котором Даниел Старридж из «Ливерпуля» пробил Альфонса Ареола в самое святое

В первом туре Лиги чемпионов-2018/19 «Ливерпуль» побил «ПСЖ» – 3:2.

Команды жестко играли и шли в борьбу, не убирая ног. Один из самых болезненных стыков выпал на долю вратаря парижан Альфонса Ареола. В одном из моментов Даниел Старридж пошел до конца в столкновении с вратарем и заехал тому шипами в пах.

После этого мяч отскочил к Мохамеду Салаху, который затолкал его в сетку и даже немного попраздновал. Но судья отменил гол.

Ареола пришел в себя, доиграл матч и пропустил от Фирмино в компенсированное время.

Старридж забил первый мяч в матче.

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