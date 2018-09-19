Алан и Зарема Дзагоевы – о конфликте: «Отсутствие личной информации дает повод распускать слухи»

Алан и Зарема Дзагоевы выступили с заявлением, опровергнув информацию о разладе в семье. Ранее «Экспресс-газета» якобы поговорила с подругой Заремы, которая не назвала имени, но сообщила, что Алан ведет себя непотребно, когда выпьет, а Зарема устала, забрала детей и сбежала во Владикавказ.

«Последние дни вокруг нашей семьи появилось много недостоверной информации. Алан сейчас готовится к первому матчу в Лиге чемпионов, поэтому скажу эти слова от нас двоих: у нас счастливая семья, двое маленьких детей, которые растут в атмосфере любви и взаимоуважения. Ни меня, ни Алана нет в социальных сетях, мы не стремимся к публичности, семейным фотосессиям и интервью. К сожалению, отсутствие личной информации дает повод недобросовестным изданиям распускать о нас слухи и сплетни.

Алан – любящий и заботливый муж и отец, который все свободное время проводит со мной и детьми. Он профессионал, футбол – дело всей его жизни, поэтому он всегда ответственно относился и относится к спортивному режиму. Я люблю своего мужа, горжусь им и уважаю его спортивные достижения», – сообщила Зарема Дзагоева в обращении на официальном сайте футболиста.

«Добавлю к словам Заремы. Сейчас мы с ЦСКА в Чехии, готовимся к старту в Лиге чемпионов. Зарема с детьми – в Беслане, в гостях у моих родителей. Обращаюсь к тем, кому не дает покоя наша жизнь: в нашей семье все хорошо, мы счастливы и любим друг друга. Я футболист и понимаю, что это публичная профессия, поэтому всегда готов к общению на профессиональные темы. Но свою семью я хочу оградить от лишнего внимания. Это самое дорогое, что есть в моей жизни. Общественности вполне достаточно знать то, что мы счастливы вместе», – написал Алан.

В осетинских семьях супруги разводятся только в крайних случаях.

На чемпионате мира-2018 Дзагоев в составе сборной России дошел до 1/4 финала.

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