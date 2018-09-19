«Незаслуженное поражение». Твиттер «Локомотива» не согласен с разгромом от «Галатасарая» в ЛЧ

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» в Стамбуле крупно уступил «Галатасараю» – 0:3. В первом тайме счет открыл Гарри Родригес, во второй половине преимущество закрепили Эрен Дердийок и Сельчук Инан (с пенальти). Стамбульский клуб нанес 16 ударов по воротам и восемь раз (два у «Локо») попал в створ, но железнодорожники все равно не согласны с поражением.

«Незаслуженное поражение в Стамбуле. Следующий матч – с «Зенитом», – сообщил твиттер «Локомотива».

Московский клуб не выступал в ЛЧ 14 лет.

В следующем туре железнодорожники примут «Шальке». Игра пройдет 3 октября.

В чемпионате России «Локомотив» занимает десятое место после семи туров.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен