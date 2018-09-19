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«Незаслуженное поражение». Твиттер «Локомотива» не согласен с разгромом от «Галатасарая» в ЛЧ

«Незаслуженное поражение». Твиттер «Локомотива» не согласен с разгромом от «Галатасарая»
Eurosport

3 ч. назад

Говорят, счет не по игре.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» в Стамбуле крупно уступил «Галатасараю» – 0:3. В первом тайме счет открыл Гарри Родригес, во второй половине преимущество закрепили Эрен Дердийок и Сельчук Инан (с пенальти). Стамбульский клуб нанес 16 ударов по воротам и восемь раз (два у «Локо») попал в створ, но железнодорожники все равно не согласны с поражением.

«Незаслуженное поражение в Стамбуле. Следующий матч – с «Зенитом», – сообщил твиттер «Локомотива».

  • Московский клуб не выступал в ЛЧ 14 лет.
  • В следующем туре железнодорожники примут «Шальке». Игра пройдет 3 октября.
  • В чемпионате России «Локомотив» занимает десятое место после семи туров.

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