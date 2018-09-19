Гарет Бэйл универсальнее Азара и Мбаппе. Лидер «Реала» сделал из игры на фланге искусство

Перед паузой на игры сборных Алан Ширер пожаловался: в футболе не осталось вингеров, которые бегают по флангам и снабжают кроссами нападающих его типажа. Эксперт BBC объяснил, что теперь крайние полузащитники смещаются в центр, а их работу берут на себя фулбеки. Всего за минуту Алан расписал тактическую революцию последних лет и по полочкам разложил, почему за фланговых защитников теперь отваливают большие деньги.

Ширер прав: современные вингеры отличаются от звезд предыдущего поколения – условного Бекхэма или Гиггза. Их функции сильно расширились, по лучшим игрокам амплуа тенденция заметна ярче всего.

Эден Азар освоил диагональный дриблинг и выбивает космическую статистику по обводкам. Килиан Мбаппе предлагает забегания за спину. Рахим Стерлинг выдал лучший сезон в карьере благодаря движению непосредственно в штрафной. Арьен Роббен по-прежнему смещается с фланга и бьет в дальний угол.

Эден АзарGetty Images

Гарета Бэйла в списке нет. Он – исключение. Валлиец уступает четверке в праймовых компонентах для каждого из них. Зато Гарет на приличном уровне обладает всеми качествами и сочетает их с рывками по флангу, по которым так скучает Ширер. Бэйл не затерялся бы в футболе 90-х. Такой разноплановости нет ни у одного вингера мира.

Ближе всего к герою «Реала» подобрался Лерой Сане, но немец проводит только четвертый сезон во взрослом футболе. Бэйл работает над этим статусом последние десять лет. Его уникальность – в многообразии технических и тактических скиллов. Несмотря на травмы, он – подарок для любого тренера, с которым работает.

Бешеная скорость сделала ему имя на старте. Индивидуальный перфоманс Бэйла с «Интером» – один из лучших за всю историю Лиги чемпионов. Вопреки вводным данным (0:4 по ходу матча, игра в меньшинстве) Гарет уничтожил Майкона чисто за счет ускорений. После хет-трика Бэйла его одноклубники признались: даже они не понимают, как сдержать валлийца.

За «Мадрид» Гарет произвел аналогичное впечатление в финале Кубка Испании с «Барсой». Перед победным голом Бэйл пробежал 59 метров за семь секунд. На сумасшедший забег обратил внимание даже Усейн Болт. Легкоатлет назвал Гарета самым быстрым футболистом мира и предложил обратиться к нему за советом, чтобы закладывать еще более мощные рывки.

Валлиец не воспользовался опытом Болта, но исследование, проведенное ФИФА в 2015 году, подтвердило наблюдение Усейна. Гарет был назван самым быстрым игроком мира, его пиковая скорость дошла до 36,9 км/ч. Скиллы, полученные от занятий легкой атлетикой в детстве, Бэйл перенес на футбол.

Чтобы использовать навык против закрытых команд, Гарет придумал хитрость. Если соперник играет с ним очень плотно, Бэйл делает несколько шагов к своим воротам, выманивает защитника за собой, после чего врывается в освободившуюся зону. Валлиец применяет прием настолько круто, что на него ведутся даже звезды оборонительной игры из «Ювентуса».

Бэйл опускается за мячом ближе к центру поля, Алекс Сандро следует за нимEurosport

Бэйл опускается за мячом ближе к центру поля, Алекс Сандро следует за ним

Модрич готовится к передаче на Бэйла, Гарет атакует пространство, оставленное Алексом СандроEurosport

Модрич готовится к передаче на Бэйла, Гарет атакует пространство, оставленное Алексом Сандро

Выработать такой же эксклюзивный финт Бэйл не смог. Его самый популярный прием – обычный проброс с ускорением. Гарету не хватает ловкости Азара, но базовые показатели он все равно соблюдает. В «Реале» вингер делает примерно две обводки за матч, в командах попроще («Тоттенхэм», сборная Уэльса) доходило до четырех. Логично: чем меньше клуб или сборная, тем больше пространства.

Смещения с фланга Бэйл использовал двумя способами. В «Тоттенхэме» – для удара с дистанции, в «Реале» – для подключений в штрафную под навес. Последний гол за «шпор» Гарет забил скримером «Сандерленду». Андре Виллаш-Боаш освобождал Бэйла от обязанностей по обороне и просил чаще уходить в середину. Тактические инструкции валлиец перевел в рекорд результативности: в сезоне-2012/13 Гарет забил 21 мяч, девять из них – ударами из-за пределов штрафной. Ближайший преследователь отстал от него на четыре мяча.

На новый прием в «Мадриде» Гарета спровоцировала уже роль. Чтобы уместить Роналду и Бэйла, тренеры выставляли валлийца на неудобном правом фланге. Гарет до сих пор говорит, что его лучшая позиция – слева. Из-за этого Бэйл не мог настолько часто применять дриблинг и проходить по флангу, как в «Тоттенхэме». Вместо этого Гарет научился проникать в штрафную и реагировать на подачи.

Пик Бэйла в этом плане – сезон-2015/16. Гарет забил 19 мячей за «Мадрид» в Ла Лиге, из них девять – после ударов головой. Снова первый показатель в чемпионате и снова с приличным отрывом: Роналду сыграл почти в два раза больше минут, но забил всего шесть. Интеллект Гарета проявился даже здесь. Бэйл понимал, что имеет преимущество в росте практически над всеми крайними защитниками лиги, поэтому встречал навесы против фулбеков.

На старте следующего сезона Зидан даже отправил Гарета в атаку – «Мадрид» больше всех в Испании использовал кроссы, качество Бэйла идеально соответствовало стилю француза. Задумка тренера и исполнение от игрока сработали даже в последнем совместном матче – гол «Ливерпулю» через себя Бэйл вкрутил снова после проникновения в штрафную.

Хулен Лопетеги продолжил эволюция Бэйла. После ухода Роналду в «Юве» коуч велел Гарету не задерживаться на одном из флангов. Теперь валлиец меняется местами с Асенсио, благодаря чему еще больше запутывает противника. В игре с «Жироной» он создал два явных момента – один с правого фланга, другой – с левого.

Слева – карта полученных передач Бэйла против «Жироны». Справа – созданные им явные моментыEurosport

Слева – карта полученных передач Бэйла против «Жироны». Справа – созданные им явные моменты

В том же матче Бэйл продемонстрировал последнее культовое качество – игру в контратаках. Гарет ставит перед крайним защитником дилемму: либо тот подключается в атаку и оставляет ему зону за спиной, либо остается в обороне, но команда лишается дополнительной опции впереди, благодаря чему «Мадриду» проще отбиться.

Независимо от решения защитника, Бэйл получает шансы в контратаках. С сезона-2009/10 Гарет каждый девятый удар наносит после быстрых отрывов. Это феноменально, учитывая травматичность валлийца (должна сказываться на скорости) и специфику игры за «Мадрид» – лучшей команде мира редко оставляют пространство для контратак.

Особый коннект Бэйл сформировал с Иско. Гарет включает скорость в тот момент, когда испанец делает любимый разворот и готовится к забросу или передаче вразрез. Техника Бэйла позволяет ему принять передачу либо в воздухе, либо удобно прокинуть мяч уже по земле.

Матч с «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне. Иско отправляет Бэйла в контратаку. Гарет забьет, несмотря на то, что защитник ближе к своим воротам в момент пасаEurosport

Матч с «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне. Иско отправляет Бэйла в контратаку. Гарет забьет, несмотря на то, что защитник ближе к своим воротам в момент паса

Матч с «Жироной» в этом сезоне. Снова Иско выводит Бэйла в контратаку. Гарет оторвется от соперника реализует моментEurosport

Матч с «Жироной» в этом сезоне. Снова Иско выводит Бэйла в контратаку. Гарет оторвется от соперника и реализует момент

Парадокс Гарета начинается с того, что он получил статус самого дорогого игрока мира, не заслужив его – на момент трансфера даже болельщики «Реала» не знали, чего ожидать от новичка. Бесконечные травмы помешали валлийцу стать иконой клуба, но парадокс на этом не заканчивается. Даже в таких непростых условиях Гарет стал самым универсальным вингером мира. И за это его точно нужно ценить.

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