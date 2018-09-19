Иван Ракитич из «Барселоны»: «Когда Лионель Месси берет мяч, мы уже думаем, как отпраздуем гол»

В первом туре Лиги чемпионов-2018/19 «Барселона» расправилась с ПСВ – 4:0.

Первый мяч розыгрыша забил Лео Месси – аргентинец царским ударом вонзил со штрафного. Но роскошный мяч капитана оставил Ивана Ракитича без эмоций.

«Вы знаете, иногда мы не утруждаем себя просмотром штрафных ударов от Месси. Вместо этого мы думаем, как будем праздновать этот гол», – цитирует хорвата Mundo Deportivo.

Месси оформил хет-трик в матче.

«Барселона» закончила игру вдесятером – на 79-й минуте красную карточку получил Самуэль Умтити.

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