Подлейшая симуляция Муссы Мареги из «Порту», которая лишила «Шальке» победы в ЛЧ

В первом туре Лиги чемпионов-2018/19 «Шальке» упустил победу в матче с «Порту» – 1:1.

Первый тайм команды провели без голов. Во второй половине «Гельзенкирхен» открыл счет – Брель Эмболо забил на 64-й минуте. Но на 75-й случилось кое-что гадкое, что лишило немецкую команду заслуженной победы. Мусса Марега из «Порту» рухнул в штрафной хозяев, будто получил по ногам от невидимого Хабиба. К точке подошел Оттавио и решил исход матча.

На 13-й минуте у «Порту» был первый шанс на гол – тоже с пенальти, но Алекс Теллес не реализовал стандарт.

Икер Касильяс из «Порту» первый в истории сыграл в 20 сезонах ЛЧ.

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