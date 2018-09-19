Волшебный и заряжающий перфоманс фанатов «Црвены Звезды» перед игрой с «Наполи» в Лиге чемпионов

В первом туре Лиги чемпионов-2018/19 «Црвена Звезда» и «Наполи» сыграли вничью – 0:0.

Несмотря на то, что голов не было, на матче все равно было очень круто. Еще до начала игры можно было кричать от восторга благодаря болельщикам сербского клуба. Роскошный перфоманс они закатили на домашнем стадионе «Райко Митич». Так белградские болельщики встретили первый матч «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов за 27 лет.

«Црвена Звезда» попала в групповой этап с первого квалификационного раунда и кроме «Зальцбурга» по пути обыграла юрмальский «Спартак», литовскую «Шудуву» и «Спартак» из Трнавы.

Белградский клуб примет участие в Лиге чемпионов впервые с сезона-1990/91. В том сезоне югославы единственный раз в истории выиграли трофей.

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