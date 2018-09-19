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«Цель – победа над «Барсой» в финале ЛЧ на стадионе «Атлетико». Перес обозначил Лопетеги задачу

«Цель – победа над «Барсой» в финале ЛЧ на стадионе «Атлетико». Перес обозначил Лопетеги задачу
Eurosport

8 ч. назад

Жирные планы босса «Реала».

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с главным тренером Хуленом Лопетеги, чтобы скорректировать задачи на сезон. Боссу «Мадрида» очень понравилось побеждать в Лиге чемпионов – он хочет еще.

«Приоритет – победа в Лиге чемпионов на «Ванда Метрополитано». А если финал пройдет против «Барселоны», то будет еще прекраснее», – приводит цитату Переса El Confidencial, отмечая, что ее Флорентино произнес с саркастической улыбкой.

Позже президент клуба добавил уже серьезнее: «Победа в ЛЧ на стадионе «Атлетико» будет отличным результатом».

  • «Реал» – первый клуб, который выиграл 3 Лиги чемпионов кряду.
  • Это произошло под руководством Зинедина Зидана, который покинул команду по окончании сезона-2017/18.
  • На групповом этапе ЛЧ-2018/19 «Реал» сыграет с чешской «Викторией», «Ромой» и ЦСКА.

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