«Цель – победа над «Барсой» в финале ЛЧ на стадионе «Атлетико». Перес обозначил Лопетеги задачу

Президент «Реала» Флорентино Перес встретился с главным тренером Хуленом Лопетеги, чтобы скорректировать задачи на сезон. Боссу «Мадрида» очень понравилось побеждать в Лиге чемпионов – он хочет еще.

«Приоритет – победа в Лиге чемпионов на «Ванда Метрополитано». А если финал пройдет против «Барселоны», то будет еще прекраснее», – приводит цитату Переса El Confidencial, отмечая, что ее Флорентино произнес с саркастической улыбкой.

Позже президент клуба добавил уже серьезнее: «Победа в ЛЧ на стадионе «Атлетико» будет отличным результатом».

«Реал» – первый клуб, который выиграл 3 Лиги чемпионов кряду.

Это произошло под руководством Зинедина Зидана, который покинул команду по окончании сезона-2017/18.

На групповом этапе ЛЧ-2018/19 «Реал» сыграет с чешской «Викторией», «Ромой» и ЦСКА.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен