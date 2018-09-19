Комментаторы порвали глотки и тронулись головушкой, когда Матиас Весино пригвоздил «Тоттенхэм» в ЛЧ

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» одержал эмоциональную победу над «Тоттенхэмом». До 85-й минуты «нерадзурри» горели со счетом 0:1, но Икарди и Весино сделали невозможное. Гол уругвайца ты уже видел, но вот реакцию комментаторов стоит послушать.

Матч завершился со счетом 2:1.

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет с ПСВ, который ранее уступил «Барселоне» (0:4).

Матчи группы В пройдут третьего октября.

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