Eurosport

Комментаторы порвали глотки и тронулись головушкой, когда Матиас Весино пригвоздил «Тоттенхэм» в ЛЧ

Комментаторы порвали глотки и тронулись головушкой, когда Весино пригвоздил «Тоттенхэм»
Eurosport

8 ч. назад

Вот так надо праздновать голы.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» одержал эмоциональную победу над «Тоттенхэмом». До 85-й минуты «нерадзурри» горели со счетом 0:1, но Икарди и Весино сделали невозможное. Гол уругвайца ты уже видел, но вот реакцию комментаторов стоит послушать.

  • Матч завершился со счетом 2:1.
  • В следующем туре «Интер» в гостях сыграет с ПСВ, который ранее уступил «Барселоне» (0:4).
  • Матчи группы В пройдут третьего октября.

Добавь огня в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. «Реал» не умер после ухода Роналду и Зидана

02:32
Популярные видео
Марадона дебютировал в Мексике, ругался, делал «Ух!» с игроками и сотню раз сказал «Ке» на прессухе
3 271 просмотров18/09 в 13:05
12 минут безудержного веселья в свежем WATTS – там много забавных падений и других смешнявок
2 345 просмотров17/09 в 18:59
А еще вам может понравиться