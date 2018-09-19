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Комментаторы порвали глотки и тронулись головушкой, когда Матиас Весино пригвоздил «Тоттенхэм» в ЛЧ
Вот так надо праздновать голы.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» одержал эмоциональную победу над «Тоттенхэмом». До 85-й минуты «нерадзурри» горели со счетом 0:1, но Икарди и Весино сделали невозможное. Гол уругвайца ты уже видел, но вот реакцию комментаторов стоит послушать.
- Матч завершился со счетом 2:1.
- В следующем туре «Интер» в гостях сыграет с ПСВ, который ранее уступил «Барселоне» (0:4).
- Матчи группы В пройдут третьего октября.
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