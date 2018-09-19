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Роналду и Лео Месси конкурируют даже в соцсетях. Они синхронно представили новые бутсы в инстаграме
Эти двое еще за утки в доме престарелых повоюют.
Звезды «Ювентуса» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси никак не отстанут друг от друга даже после трансфера португальца из мадридского «Реала».
Футболисты в один день с разницей в один час представили бутсы, в которых проведут сезон-2018/19.
Первым это сделал Роналду. «Рад продолжить наследие в новых бутсах Nike Mercurial», – написал Криш.
Примерно через час Месси выложил фотографию, где он протягивает в объектив спортивную обувь от adidas. Он никак не подписал снимок.
- Криштиану провел за «Ювентус» четыре игры в чемпионате Италии и забил лишь в последнем, сделав дубль в ворота «Сассуоло».
- Лео тоже провел в Примере четыре игры, но положил соперникам четыре мяча и добавил две результативные передачи.
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