Жозе Моуринью о газоне «Янг Бойз»: «Федерер побеждает на нелюбимом покрытии – «МЮ» тоже должен»

19 сентября «Манчестер Юнайтед» предстоит играть с «Янг Бойз» на искусственном газоне стадиона «Стад де Сюисс Ванкдорф».

В ответ на вопрос о неестественном газоне Жозе Моуринью привел в пример Роджера Федерера.

«Я не хочу использовать этот газон, особенно в преддверии игры, в качестве возможно оправдание не очень хорошей игры.

Мы сейчас в Швейцарии, на родине одного из лучших теннисистов в истории. Я полностью уверен, что этот большой человек не очень любит играть на подобных покрытиях, но он должен играть и побеждать.

У него есть любимое покрытие, но он вынужден побеждать и на покрытиях, которые ему не нравятся. Мы тоже должны так делать», – цитирует Моуринью The Telegraph.

Последние два сезона Федерер не играет на нелюбимом грунте.

Матч «Янг Бойз» – «МЮ» начнется в 22:00 мск.

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