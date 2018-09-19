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Эусебио ди Франческо: «Асенсио возьмет «Золотой мяч», но я бы дал приз Буффону за всю карьеру»
Лео, Криш, вы как там? Марко двигает вас все настойчивее.
Главный тренер «Ромы» Эусебио ди Франческо перед матчем первого тура Лиги чемпионов против мадридского «Реала» оценил изменения соперника.
«Результаты первых туров сезона показывают, что «Реал» все еще силен. Они прибавили в игре с мячом, допускают меньше ошибок и сохранили лидеров. У «Мадрида» очень хорошие игроки, которые составляют основу сборной Испании.
Я бы дал «Золотой мяч» Буффону за всю его карьеру. Может быть, не за выступление в этом сезоне, но в целом он заслужил. Потом Месси все еще остается игроком, который решает матчи в одиночку. То же можно сказать про Криштиану. Португалец может и не победить в этом году, и это станет поворотным моментом. В защите Серхио Рамос на вершине.
Марко Асенсио – он идеально подошел бы «Роме». Представляю, как он берет «Золотой мяч». Я бы хотел видеть его в нашей команде из-за возраста, качеств, которые показывает Марко, его способности адаптироваться к нескольких функциям в нападении, и за его талант», – цитирует тренера AS.
- «Реал» и «Рома» сыграют на «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 по московскому времени.
- Последние десять «Золотых мячей» взяли Криштиану Роналду и Лионель Месси.
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